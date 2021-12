Pogovor Bidna in Putina o ukrajinski krizi in iranskem jedrskem programu 24ur.com Ameriški predsednik Joe Biden in predsednik Rusije Vladimir Putin bosta nocoj govorila po telefonu, med temami pa naj bi bila Ukrajina in Iran. Bela hiša je sporočila, da je za pogovor "o številnih temah" zaprosila ruska stran.

