Rusija je zadovoljna z dogovorom med Putinon in Bidnom o nadaljevanju dialoga Nova24TV V Kremlju so zadovoljni s pogovorom med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in ameriškim predsednikom Joejem Bidnom, vendar vseeno svarijo pred “veliko” napako. Zdi se, da je Washington priznal nekatere pomisleke Moskve povezane z varnostjo, a pravijo, da je dogovor med obema državama še daleč, saj si Zahod želi širitev zveze Nato v države, ki izpolnjujejo pogoje. Nasprotno pa se s tem iz varn ...

