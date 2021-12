Z 10. januarjem v kino, hotel in na smučanje le s PC pogojem Primorski dnevnik Po novih določbah italijanske vlade bodo od 10. januarja večino socialnih in rekreativnih dejavnosti dovoljevali le cepljenim in prebolevnikom. Za druženje v javnih prostorih (tako na zaprtem kot na prostem) bo torej obvezen pogoj PC. Ta pa ne bo obvezen za službo, oziroma bo vlada o tej točki odločala 5. januarja. KJE BO VELJAL PC POGOJ? PC pogoj bo z 10. januarjem (in do 31. marca, ko naj bi se i ...

