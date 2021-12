Po stiku z okuženo osebo izničili in skrajšali karanteno, a le za cepljene Primorski dnevnik Cepljenim s poživitvenim odmerkom proti covidu-19 v primeru stika z okuženim z novim koronavirusom po novem ne bo treba v samoizolacijo, bodo pa morali imeti pet dni po stiku z okuženo osebo negativni test na okužbo. Taisto pravilo bo veljalo tudi za tiste, ki so bili cepljeni z dvema odmerkoma ali so preboleli covid-19 pred manj kot štirimi meseci oz. 120 dnevi, kar bo od 10. januarja novo obdobj ...

Sorodno











































































Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Peter Prevc

Aleš Hojs

Cene Prevc

Anže Lanišek