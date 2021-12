Predsednik Evropskega sveta Charles Michel se je danes premierju Janezu Janši in slovenskemu predsedstvu Svetu EU zahvalil za odlično delo in sodelovanje, poroča STA. Obenem pa je izrazil dobrodošlico francoskemu predsedstvu. “Najlepša hvala predsedniku vlade Janezu Janši in ekipi slovenskega predsedstva za njihovo odlično delo in sodelovanje,” je na Twitterju v slovenščini zapisal Michel. Predsed ...