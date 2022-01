Italijanski predsednik Sergio Mattarella se je v svojem sinočnjem tradicionalnem silvestrskem nagovoru pred skorajšnjim iztekom mandata poslovil od prebivalstva in se zahvalil vsem, ki so mu v tem sedemletju stali ob strani. Posebej se je zahvalil zdravstvenim delavcem. Sodržavljane je pozval, naj se veselijo leta 2022 in vanj zrejo z upanjem in zaupanjem. Ljudi je tudi znova spodbudil, naj se cep ...