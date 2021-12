Epidemija tudi letos odnesla tradicionalni skok v morje 24ur.com Tradicionalnega novoletnega skoka v morje v Portorožu drugo leto zapored ne bo. Organizatorji so se za odpoved dogodka odločili, ker so ocenili, da ob pričakovanem številu udeležencev in gledalcev ne bi mogli zagotoviti zahtevanih pogojev za izvedbo prireditve. V prejšnjih dneh se je preko spletnega obrazca prijavilo že več kot 200 ljudi.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Tadej Pogačar

Luka Dončić

Anže Kopitar