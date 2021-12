Nekdaj je bil voditelj na radijskih postajah Sraka, Sevnica in Brežice, sodeloval je pri Savaglasu in Posavskem obzorniku, delal na TV Krško in Vašem kanalu in bil sodelavec njihovega Mesečnika, zdaj pa se že dolga leta uspešno ukvarja s fotografijo, grafičnim oblikovanjem in dela kot snemalec. To je Boštjan Colarič, izjemno kreativen Posavec, ki ima tudi svoj fotostudio. Pred kratkim ga je iz ro ...