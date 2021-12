Cveto Šali, kitarist med Novomeščani legendarnega benda Rudolfovo, in Mitja Simič, s katerim že šesto leto skupaj muzicirata tudi v skupini Slon in Cvet je v jeseni, zadnje čase vse pogosteje nastopata kot duet. Poimenovala sta se Duo Ovation. Pa to ne pomeni, da po vsaki skladbi pričakujeta ovacije, pač pa, da oba igrata na znameniti ovejšenki, kitari znamke Ovation. Lahko smo ju slišali tudi na ...