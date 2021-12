Več kot 80 odstotkov lanskih turističnih bonov že unovčenih 24ur.com Vlada je v okviru PKP 10 podaljšala veljavnost turističnih bonov, zdaj pa je izdala še uredbo glede unovčitve bonov. Vsi, ki še niso porabili lanskega bona, lahko to storijo do vključno 30. junija 2022. Enako velja za bone, ki jih je vlada izdala letos. Na gospodarskem ministrstvu ocenjujejo, da je bilo do zdaj porabljenih več kot 83 odstotkov bonov iz leta 2020.

