315. dopisna seja Vlade Republike Slovenije Vlada RS Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o razvojnih spodbudah za turizem, ki omogoča pričetek črpanja sredstev v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost. Izdala je tudi Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023 in o obnovljivih virih energije v prometu ter podaljšala sofinanciranje osebne varovalne opreme za zaposlene v socialnem varstvu.

