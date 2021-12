Zaradi preprodaje kokaina priprli 46-letnika iz Pirana 24ur.com Piranski policisti so decembra odvzeli prostost 46-letnemu Pirančanu. Policija sumi, da je med septembrom in oktobrom izvršil najmanj 18 preprodaj kokaina. S kazensko ovadbo so ga privedli pred preiskovalno sodnico, ki je zanj odredila pripor.

