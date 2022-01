Policisti iz Pirana so izsledili 46-letnega domačina, ki je preprodajal kokain. Ugotovili so, da je v septembru in oktobru opravil vsaj 18 preprodaj. Decembra so mu odvzeli prostost in na njegovem domu na podlagi izdane odredbe Okrožnega sodišča v Kopru, opravili hišno in osebno preiskavo. Policisti so našli in zasegli prepovedano drogo kokain in pripomočke za preprodajo prepovedanih drog. Osumljen ...