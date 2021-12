FOTO in VIDEO: Na silvestrovo izbruhnil požar s katerim se borijo gasilci devetih društev Lokalec.si Na Nanosu je danes zvečer izbruhnil požar. Gori približno tri hektarje travnatih površin na nedostopnem terenu tik pod vrhom 1240 metrov visoke gore. Na kraju požara so že gasilci iz devetih gasilskih društev. Na pobočju Nanosa je zagorelo ob 19.14. Pri gašenju si je en gasilec poškodoval nogo, so za STA povedali na Upravi RS za zaščito in reševanje. O vzroku požara za zdaj še nimajo podatkov.

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Nika Križnar

Ema Klinec

Urša Bogataj

Peter Prevc