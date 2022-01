Postojnčan tik pod vrhom Nanosa vrgel petardo: 60 gasilcev je silvestrovo preživelo ob gašenju požar Reporter Požar, ki je v petek zvečer izbruhnil na Nanosu, so včeraj ob približno 11. uri pogasili s pomočjo helikopterja Slovenske vojske. Ta je na požarišče zlil 9000 litrov vode, so za STA povedali na Upravi RS za zaščito in reševanje. Požar je po ugotovitvah po

Sorodno







































Oglasi Omenjeni Helikoptersko reševanje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Borut Pahor

Borut Meško

Zoran Janković