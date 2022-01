Dokumentarna oddaja o avtomobilih, ki smo jih vozili v socializmu – ob 20.05 na TV SLO 2 RTV Slovenija Lada, wartburg, moskvič, trabant, škoda, zaz so avtomobili, ki so utemeljili avtomobilsko kulturo socializma in zaznamovali takratne družbe v državah vzhodnega bloka. Dokumentarec z edinstvenimi arhivskimi posnetki obuja nenavadne anekdote in spomine.

