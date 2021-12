Filmski silvestrski maraton na TV SLO 2 od 19. ure naprej RTV Slovenija Vabljeni v družbo izbranih filmov: ob 19. 00 Žandar iz Saint-Tropeza, ob 20. 30 Ljubezen na prvo bolezen, ob 22. 30 Srečno novo leto, ob 0. 00 Najine prve počitnice, ob 1. 40 Vdove, ob 3. 40 Eric Clapton – življenje v 12 taktih in ob 5. 50 Žandar v New Yorku.

