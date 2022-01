V Sloveniji sta se prvi novorojenčici v novem letu rodili le minuto čez polnoč v Ljubljani in Mariboru. Deklica Lila v Ljubljani je bila ob porodu težka 2710 gramov in velika 50 centimetrov, deklica, rojena v Mariboru, pa 3360 gramov in 51 centimetrov. Zadnja v starem letu sta bila v obeh porodnišnicah dečka. Prvi deček v Sloveniji se je rodil ob 2.40 v Izoli. Lan tehta 2890 gramov in je velik 52 c ...