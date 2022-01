Lila, Lina in Lan so prvi novorojenčki v letu 2022 24ur.com V mariborski porodnišnici so se že minuto čez polnoč razveselili prve novorojenke. Novopečeni mamici Tamari se je rodila deklica Lina. Hkrati so se veselili tudi v Ljubljani, kjer je na svet prijokala deklica Lila. Prvega dečka v letu 2022 so pričakali v izolski porodnišnici, kjer se je malo čez poltretjo uro zjutraj rodil 52-centimetrov velik Lan.

Sorodno



































Oglasi Omenjeni Borut Pahor

Ljubljana

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Nika Križnar

Ema Klinec

Urša Bogataj

Anže Lanišek

Timi Zajc