Znani Slovenci voščili za novo leto 24ur.com Znani Slovenci so ob vstopu v novo leto zapisali čestitke, v katerih so svojim oboževalcem zaželeli vse dobro v novem letu. Nekateri so ob tem delili nekaj pozitivnih misli, drugo pa so delili utrinke, ki so najbolj zaznamovali leto 2021.

