Kangler in Predalič ob koncu leta obiskala policijske postaje SiOL.net Državna sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve Franc Kangler in Božo Predalič sta ob koncu leta tradicionalno obiskala nekatere policijske uprave in postaje. Policistom sta se zahvalila za dobro opravljeno delo in jim zaželela mirne praznike, so objavili na spletni strani ministrstva.

