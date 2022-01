Zažgali bazno postajo v Šenčurju zurnal24.si Gorenjski policisti so včeraj, na silvestrovo, kar sedemkrat posredovali na javnem kraju zaradi spora, alkohola, nedostojnega in drznega vedenja ter glasne glasbe. Petkrat pa so obravnavali še kršitve v zasebnih prostorih zaradi prepirov, alkohola in glasne glasbe. Kar devetkrat so posredovali tudi zaradi pirotehnike in policisti o še dveh primerih vodijo postopek.

