Pred nosom mu je odnesel nahrbtnik zurnal24.si Kranjski policisti so imeli včeraj, 2. januarja, pester dan, saj so izsledili in prijeli predrznega tatu, obravnavali pa so tudi prometno nesrečo s telesnimi poškodbami ter izsledili pijanega voznika.

