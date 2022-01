Simon Rožman se je vrnil na klop Celja Demokracija Piše: Samo Vidovič Celjski prvoligaš je prvi dan novega leta na svoji fb strani objavil, da je Simon Rožman novi trener članske ekipe NK Celje. Novica ni presenetljiva, saj se je že nekaj zadnjih dni vedelo, da je vodstvo kluba z Rožmanom v pogovorih za to, da se po šestih letih in pol vrne na celjsko klop. Celjani, ki so jesenski del prvenstva končali na sedmem mestu, z doseženim ne morejo biti z ...

