Nogometni klub Celje je sporočil, da je Simon Rožman postal novi trener članske ekipe NK Celje. Da bi utegnil Celjane prevzeti Rožman, se je šušljalo že po odhodu Simona Sešlarja. Simon Rožman se po šestih letih in pol vrača tja, kjer je začel svojo trenersko pot in že pri 31 letih opozoril nase. S celjsko ekipo se je v svojem prvem mandatu, ki je trajal od aprila 2014 do avgusta 2015, uvrstil v ...