Policisti iščejo osumljenca poskusa uboja v Celju Dnevnik Policisti so v soboto v Celju na pešpoti ob železnici, med Vojkovo ulico in naseljem Plava laguna, obravnavali poskus uboja. Med dvema moškima je prišlo do naključnega prepira, ki je prerasel v pretep, pri čemer je 35-letnik z nožem zabodel...

