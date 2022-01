Lani je sodišče prvič izreklo dosmrtno kazen, policisti pa so obravnavali 33 ubojev, umorov in posku Večer Novo leto se je komaj pričelo, s celjske policijske uprave pa že poročajo o poskusu uboja. Slovenijo so tudi v lanskem letu pretresali hudi zločini. Umorov, ubojev in poskusov teh dejanj je bilo po podatkih policije 33

Sorodno























Oglasi Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zoran Stevanović

Aleš Hojs

Zlatan Čordić Zlatko

Cene Prevc