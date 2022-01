Okrožna državna tožilka v Kranju je 24. decembra 2021 zavrgla kazensko ovadbo proti predsedniku stranke Resni.ca, ki je bil obtožen hujskanja k uporu. Kakor poroča STA, so bili na shodu, ki se je sprevrgel v nasilje, 5. oktobra 2021 pridržane tri osebe zaradi suma storitve kaznivega dejanja. Dva od treh sta bila Zlatan Čordić, ki je imel na shodu, preden je prišlo do nasilja, govor, in Zoran Steva ...