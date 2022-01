Piše: Peter Truden Okrožna državna tožilka v Kranju je 24. decembra 2021 zavrgla kazensko ovadbo proti predsedniku stranke Resni.ca, ki je bil obtožen hujskanja k uporu. Kakor poroča STA, so bili na shodu, ki se je sprevrgel v nasilje, 5. oktobra 2021 pridržane tri osebe zaradi suma storitve kaznivega dejanja. Dva od treh sta bila Zlatan Čordić, ki je imel na shodu, preden je prišlo do nasilja, go ...