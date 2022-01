Mariborski policisti obravnavajo poskus vloma v trgovino. Danes zjutraj ob 00.18 smo bili obveščeni o poskusu vloma v trgovino v središču mesta Maribor. Policisti so pri ogledu ugotovili, da so neznani storilci z neznanim predmetom na vzvod odprli vrata trgovine vstopili v notranjost, kjer pa jih je pregnal alarm in zato niso ničesar odnesli. Na vratih trgovine je nastala materialna škoda v višini 500 evrov.