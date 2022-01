Mariborski policisti prejeli 334 klicev, neznanec vlomil v parkomat Lokalec.si Policisti operativno komunikacijskega centra Policijske uprave Maribor smo v času od 6. ure dne 31.12. 2021 do 6.ure 1.01.2022 prejeli 334 klica, med katerimi je bilo 93 interventnih dogodkov. V opisanem času so obravnavali tudi:

– 17 kaznivih dejanj,

– 3 prometne nesreče II. kategorije v katerih so se 4 osebe lažje telesno poškodovane,

– 13 prometnih nesreč I. kategorije,

– 4 povoženja divjadi,

– ...

Sorodno





















Oglasi Omenjeni Evropska unija

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Nika Križnar

Tadej Pogačar

Ema Klinec