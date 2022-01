Olimpija po preobratu poglobila Krkino krizo 24ur.com Košarkarji Cedevite Olimpije so v slovenskem derbiju Aba lige na gostovanju premagali Krko z 90:83. Novomeščani so na svojem parketu dolgo vodili, zadnjo četrtino pa so Ljubljančani dobili za kar 15 točk. Zach Auguste in Jacob Pullen sta jih za zmaje dosegla po 22.

