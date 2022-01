"Težko je. To ni videoigrica." SiOL.net V nedeljo sta se za uvod v novo koledarsko leto v Novem mestu na slovenskem košarkarskem derbiju v 14. krogu lige ABA pomerili zasedbi Krke in Cedevite Olimpije. Še tretjič v sezoni je bila boljša ljubljanska ekipa (90:83), kljub porazu pa so dober vtis na parketu pustili tudi Dolenjci. "Čestitke fantom za pomembno zmago in za način, na katerega smo zopet zmagali. Nismo se predali, a moramo biti boljši vseh 40 minut, je po tekmi dejal trener Olimpije, Jurica Golemac.

