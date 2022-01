Ganljiva zgodba iz Hrvaške: pes svojega lastnika grel 13 ur in mu rešil življenje SiOL.net Na Hrvaškem se je zgodila neverjetna, a čudovita in osupljiva zgodba. Planinec je zdrsnil na najvišjem vrhu Velebita in si pri tem poškodoval nogo, noč pa je preživel po zaslugi svojega psa, ta ga je zvesto varoval in grel do prihoda pomoči. Tudi ko so prišli pomagat, svojega lastnika ni želel zapustiti, so še zapisali hrvaški reševalci, ki so zgodbo delili na družbenih omrežjih.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Cene Prevc

Zlatan Čordić Zlatko

Zoran Stevanović

Luka Dončić