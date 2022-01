Dončiću le skok zmanjkal do trojnega dvojčka ob zmagoviti vrnitvi v Oklahomi RTV Slovenija Luka Dončić se je po več kot treh tednih vrnil na parket. Zbral je 14 točk, 10 podaj in 9 skokov za zmago Dallasa v Oklahomi (86:95). Mavericksi so uspešno zaključili niz petih gostovanj in imajo znova 50-odstotni izkupiček.

