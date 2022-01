Dončić čutil bolečine v prsih, a je vesel vrnitve SiOL.net Led je prebit, bi lahko rekli za Dallas Mavericks in zlasti za Luko Dončić, ki je po več kot tritedenski odsotnosti spet okusil tekmovalni ritem in pomagal ekipi do zmage proti Oklahomi. Ob vrnitvi se je videlo, da mu primanjkuje sape, a se vsi v teksaškem taboru zavedajo, da se bo s tekme na tekmo njegovo počutje in tudi počutje preostalih, ki so prišli iz karantene, izboljševalo.

