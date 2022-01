Zidanškova blizu presenečenja, Kaja Juvan do zmage SiOL.net Slovenski teniški igralki Tamara Zidanšek in Kaja Juvan sta dobro začeli leto 2022. Zidanškova je bila na turnirju v avstralskem mestu Adelaide na pragu presenečenja proti šesti igralko sveta, Grkinji Marii Sakkari, ki pa je na koncu dobila dvoboj s 6:2, 0:6 in 6:4. Juvanova je s 6:4 in 6:2 premagala Francozinjo Chloe Paquet.

