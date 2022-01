Rusi še drugič uspešni v Sydneyju SiOL.net Ruski teniški igralci zaenkrat dobro branijo lansko zmago na pokalu ATP. Po dveh krogih skupinskega dela imajo dve zmagi, v skupini B so po Franciji ugnali še Avstralijo, izid je bil 3:0. Roman Safjulin je najprej s 7:6 (6) in 6:4 premagal Jamesa Dukcwortha, Danil Medvedjev pa je bil s 6:4 in 6:2 boljši od Alexa de Minaura.

Sorodno









Oglasi