Znano kdaj in koliko bodo prejeli upokojenci v okviru desetega protikoronskega zakona Lokalec.si Izplačilo solidarnostnega dodatka upokojencem, ki ga predvideva deseti protikoronski zakon (PKP10), bo izvedeno 14. januarja 2022. Pri določitvi višine solidarnostnega dodatka za upokojence se upošteva višina pokojnine oziroma nadomestila, ki ga uživalec prejme v mesecu decembru 2021. Solidarnostni dodatek za upokojence in uživalce invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe s stalnim prebival ...

Sorodno

















Oglasi