Piše: Sara Rančigaj (Nova24tv) Upokojenci s pokojninami nižjimi od 732 evrov se bodo januarja lahko razveselili izplačila solidarnostnega dodatka. Tisti upokojenci, ki prejemajo pokojnino do višine 523 evrov, bodo prejeli 300 evrov dodatka. Upokojenci, ki prejemajo pokojnino do višine 628 evrov, bodo prejeli 230 evrov dodatka. Tisti, ki pa prejemajo pokojnino do višine 732 evrov, bodo prejeli 130 ...