Cepljenje s poživitvenim odmerkom tudi za otroke SiOL.net Ameriška zvezna Uprava za hrano in zdravila (FDA) je dala zeleno luč za cepljenje otrok, starih od 12 do 15 let, s poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19. Za otroke je v ZDA v ta namen odobreno le cepivo podjetja Pfizer. Enak ukrep mora sprejeti še Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC).

