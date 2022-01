Italijanska smučišča uvajajo nova pravila Dnevnik S 1. januarjem so na italijanskih smučiščih začela veljati tri nova pravila. Po progah se bodo smeli gibati le tisti, ki bodo imeli sklenjeno zavarovanje civilne odgovornosti do tretje osebe. Obvezna je uporaba smučarske čelade za mlajše od 18 let....

