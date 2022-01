Čontala se ne boji izziva in obljublja bolj napadalno Muro SiOL.net Stopil je v čevlje Anteja Šimundže. Pri 37-ih letih bo to njegova prva vloga glavnega trenerja v prvoligaškem nogometu. Damir Čontala. "Strahu, negotovosti ni. Jaz verjamem v svoje znanje, strokovnost." Zanimiva obljuba, ki jo je dal na prvem druženju z novinarji: "Rahlo napadalnejši nogomet. A to ne bo šlo čez noč."

