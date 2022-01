Vijolice pazijo, da ne bo okužb, Šuler napoveduje dve bombi #video Sportal Naslov želijo vrniti v Maribor, zato v Ljudskem vrtu že trdo delajo. Trener in nogometaši so na zimskih pripravah. Zelo so previdni, da ne bi izbruhnile okužbe, kot se je zgodilo lani. Marko Šuler medtem v pisarni sestavlja igralski mozaik. Napoveduje dve prestopni bombi in obžaluje, ker Blaž Vrhovec noče podaljšati pogodbe.

