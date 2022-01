Draga FFS iz Romunije? Radio Ognjišče Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin uporabnike fitofarmacevtskih sredstev opozarja, da spletna prodaja fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji ni dovoljena. Svetuje, da se te pripravke nakupuje pri registriranih domačih distributerjih in trgovcih, ki ponujajo preverjena in registrirana sredstva, ki so ob pravilni uporabi varna za uporabnika, okolje in pridelke....

