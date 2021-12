Potrjenih sedem primerov ptičje gripe RTV Slovenija V Sloveniji je trenutno potrjenih šest primerov aviarne influence pri labodih in en primer pri domači perutnini, so pojasnili na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Pričakujejo, da se bo število primerov pri divjih pticah še povečalo.

