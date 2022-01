Avtobus za otroke rezervirali po treh urah. Direktor RTC Krvavec odgovarja. #video SiOL.net Tehnične okvare so neizogibne, zato naj bi veliki smučarski centri imeli pripravljene učinkovite načrte za hitro reševanje - take s hitrim informiranjem in redom, kako vse smučarje najrazličnejših starosti in narodnosti kar najbolj učinkovito vkrcati na avtobuse. Na Krvavcu takega načrta v nedeljo popoldne ob tehnični okvari krožne žičnice niso imeli. Direktor RTC Krvavec Janez Janša pojasnjuje.

