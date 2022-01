Ujeti na Krvavcu: žičnico popravili, smučišče bo normalno obratovalo naprej 24ur.com Pokvarjeno žičnico, zaradi katere so smučarji za nekaj ur ostali ujeti na Krvavcu, so že popravili, smučišče bo normalno obratovalo naprej, so pozno zvečer sporočili iz RTC Krvavec. Kabinska žičnica se je pokvarila okoli 13. ure, avtobus pa je zadnjo skupino smučarjev v dolino prepeljal ob 19.30.

