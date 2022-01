V Kranju za družine v stiski zbrali skoraj 25.000 evrov 24ur.com V dobrodelni akciji "V Kranju dobro v srcu mislimo", ki je potekala decembra lani, se je za devet družin in štiri posameznike v stiski nabralo skoraj 25.000 evrov. Na pomoč so s prostovoljnimi prispevki priskočili posamezniki in lokalna podjetja, pa tudi nogometni reprezentant Josip Iličić in kranjski osnovnošolci.

