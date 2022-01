Tudi menjava trenerja ne pomaga: 'Igra Manchester Uniteda nima prave identitete' 24ur.com Nogometaši Manchester Uniteda so vnovič razočarali svoje najzvestejše privržence. Za njihovo nezadovoljstvo je tokrat poskrbel že šesti prvenstveni poraz Cristiana Ronalda in druščine, ki so na Old Traffordu morali priznati premoč zasedbi Wolverhamptona. Kot ugotavljata nekdanja (legendarna) člana rdečih vragov, tudi menjava na trenerski klopi ni prinesla bistvenih sprememb na bolje.

Oglasi